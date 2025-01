La lymphadénite est une infection d’un ou plusieurs ganglions, qui sont en général sensibles et augmentés de volume.

(Voir aussi Présentation des infections bactériennes de la peau.)

La lymphe est un liquide qui s’écoule des vaisseaux sanguins les plus petits de l’organisme et fait partie du système immunitaire de l’organisme. Le liquide se déplace entre les cellules, apporte des nutriments et évacue des substances telles que les cellules endommagées, les cellules cancéreuses et les micro-organismes infectieux. La lymphe passe par les vaisseaux lymphatiques pour atteindre les ganglions lymphatiques, placés à des endroits stratégiques. Les ganglions lymphatiques et les globules blancs spécialisés des ganglions lymphatiques agissent pour éliminer ces substances et les particules étrangères de l’organisme. (Voir la figure Système lymphatique : contribuer à la défense contre les infections.)

La lymphadénite est presque toujours provoquée par une infection, due à des bactéries, des virus, des parasites ou des champignons. En général, l’infection se propage à un ganglion lymphatique à partir d’une infection de la peau, de l’oreille, du nez ou de l’œil, ou d’infections comme la mononucléose infectieuse, une infection par le cytomégalovirus, une infection à streptocoque, la tuberculose ou la syphilis. L’infection peut atteindre de nombreux ganglions ou seulement ceux d’une région particulière du corps.

Symptômes de la lymphadénite Les ganglions contaminés augmentent de volume et sont en général douloureux. Parfois, la peau au-dessus des ganglions infectés est inflammatoire, rouge et chaude. Certaines personnes peuvent présenter une cellulite. Les personnes ont généralement de la fièvre. Parfois, des poches de pus (abcès) apparaissent. Les ganglions lymphatiques qui ont augmenté de volume mais qui ne sont ni douloureux, ni sensibles, ni rouges peuvent être le signe d’un autre trouble grave, comme le lymphome. De tels ganglions requièrent un examen médical. Lymphadénite Cacher les détails Cette photo montre un gonflement des ganglions lymphatiques (lymphadénite) chez un enfant. © Springer Science+Business Media

Diagnostic de la lymphadénite Examen clinique

Parfois, aspiration et mise en culture, ou biopsie tissulaire Souvent, une lymphadénite peut être diagnostiquée à partir des symptômes et sa cause est une infection évidente adjacente. Lorsque la cause ne peut pas être identifiée facilement, le médecin prélève (aspire) du liquide dans le ganglion lymphatique à l’aide d’une aiguille. L’échantillon de liquide est ensuite envoyé à un laboratoire pour être mis en culture (l’échantillon est placé dans un milieu de culture qui permet aux micro-organismes de se développer). La mise en culture peut permettre d’identifier le micro-organisme responsable de l’infection. Si ce n’est pas le cas, le médecin peut réaliser une biopsie (prélèvement et examen d’un morceau du ganglion lymphatique au microscope).