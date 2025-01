Syndrome de Stevens-Johnson (SSJ) et nécrolyse épidermique toxique (NET ou syndrome de Lyell)

Le syndrome de Stevens-Johnson et le syndrome de Lyell apparaissent généralement sous la forme d’une fièvre, de céphalées, d’une toux, d’une kératoconjonctivite (inflammation de la conjonctive et de la cornée) et de douleurs corporelles. S’ils sont causés par un médicament, ces symptômes apparaissent généralement 1 à 3 semaines après le début du traitement. Ensuite, la peau commence à changer : une éruption plane, de couleur rouge ou violette, apparaît sur le visage, le cou et le tronc et elle s’étend souvent, par la suite, au reste du corps de façon irrégulière. Les zones touchées s’élargissent et s’étendent souvent en formant des cloques en leur centre. La peau qui forme les cloques est flasque et se détache très facilement, souvent au moindre contact, et elle se détache sur une période allant de 1 à 3 jours. Les zones touchées sont douloureuses, les personnes se sentent très malades et présentent des frissons et une fièvre. Certaines personnes perdent leurs sourcils et leurs ongles. La paume des mains et la plante des pieds peuvent également être touchées.

Dans les deux troubles, des ulcères se forment au niveau des muqueuses de la bouche, de la gorge, de l’anus, des organes génitaux et des yeux. Les lésions de la muqueuse buccale rendent l’alimentation difficile et fermer la bouche peut être douloureux. C’est pourquoi les personnes peuvent baver. Les yeux peuvent être très douloureux et gonfler. Des croûtes peuvent se former jusqu’à ne plus pouvoir ouvrir les yeux. Les cornées peuvent être marquées de cicatrices. Le méat urinaire (urètre) peut également être touché, rendant la miction difficile et douloureuse. Parfois les muqueuses du système digestif et respiratoire sont atteintes, ce qui provoque des diarrhées et une toux, une pneumonie et des difficultés respiratoires.

Syndrome de Stevens-Johnson (SSJ) Cacher les détails Cette photo montre une éruption cutanée rouge et des cloques sur la peau et les muqueuses tapissant les yeux et la bouche chez une personne atteinte du SSJ. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Syndrome de Stevens-Johnson (SSJ) Image DR M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

La perte de peau importante provoquée par le syndrome de Lyell est semblable à une brûlure grave et peut tout autant engager le pronostic vital. Les personnes qui en sont atteintes sont très malades et sont parfois incapables de manger ou d’ouvrir les yeux. De grandes quantités de liquide et de sels peuvent s’écouler des lésions cutanées étendues, à vif. Les personnes qui souffrent de cette maladie risquent une défaillance organique. Il existe également un risque d’infection des zones de lésions cutanées exposées. Ces infections sont la cause la plus fréquente de décès chez les personnes atteintes du syndrome de Lyell.