Les lipomes sont des dépôts de graisse corporelle de consistance molle, qui grossissent sous la peau en donnant naissance à des nodules arrondis ou ovales.

(Voir aussi Présentation des excroissances cutanées.)

Les lipomes sont très fréquents. Ils produisent des nodules lisses et mous sous la peau. Leur consistance est variable et peut être pour certains assez dure. La peau qui recouvre le lipome a un aspect normal. Les lipomes font rarement plus de 7,5 centimètres de diamètre. Ils peuvent se développer partout sur le corps, mais sont particulièrement fréquents sur les avant-bras, le torse et la nuque. Les lipomes sont plus fréquents chez les femmes. Certaines personnes ont un seul lipome, tandis que d’autres en développent plusieurs. Les lipomes multiples peuvent être héréditaires et faire partie d’une maladie génétique (par exemple, lipomatose multiple familiale). Les lipomes posent rarement problème, mais peuvent parfois être sensibles ou douloureux.

Lipome Image © Springer Science+Business Media

Les lipomes sont aisément reconnaissables et il n’y a pas besoin d’examens complémentaires pour en poser le diagnostic. Le lipome n’est pas un cancer et il est rare qu’un lipome subisse une transformation maligne. En cas de modification, les médecins réalisent une biopsie (ablation d’un échantillon de tissu pour examen au microscope).

Le plus souvent, aucun traitement n’est proposé, mais les lipomes gênants peuvent être retirés chirurgicalement ou par liposuccion (en aspirant la graisse avec un appareil spécial).