Présentation des cancers de la peau

Le cancer de la peau est le type de cancer le plus fréquent ; les personnes de toutes les carnations peuvent être affectées. Les personnes à la peau claire sont particulièrement sensibles à la plupart des formes de cancer de la peau, car elles produisent moins de mélanine. La mélanine, le pigment protecteur de la couche supérieure de la peau (épiderme), permet de protéger la peau des lésions causées par la lumière ultraviolette (UV). Cependant, le cancer de la peau peut aussi se développer chez des personnes à la peau foncée ou qui ne se sont pas exposées au soleil de façon importante.

Le cancer de la peau est plus fréquent chez les personnes qui passent beaucoup de temps dehors pour le travail ou les loisirs. Les cancers de la peau peuvent être localisés à n’importe quel endroit du corps, mais ils sont le plus souvent diagnostiqués sur des zones souvent exposées au soleil, comme la tête et le cou.

Les cancers de la peau peuvent également se développer plusieurs années après une radiothérapie ou une exposition à des substances provoquant un cancer (par exemple, ingestion d’arsenic).

Plus de 5,4 millions de nouveaux cas de cancer de la peau non mélanome (comme le carcinome basocellulaire et le carcinome épidermoïde) ont été diagnostiqués en 2012 aux États-Unis.

Les trois types de cancers de la peau les plus fréquents sont :

Ces trois types sont causés, au moins en partie, par une exposition à long terme au soleil.

Les types de cancers de la peau moins fréquents sont :

Le carcinome épidermoïde in situ (autrefois appelé maladie de Bowen) et potentiellement les kératoacanthomes sont des formes de carcinome épidermoïde.

De nombreux cancers de la peau peuvent être guéris, surtout si le traitement est débuté précocement. Au stade précoce, les cancers de la peau sont généralement asymptomatiques. Il est donc souhaitable de faire examiner par un spécialiste toute tuméfaction cutanée qui grossit ou persiste plus de quelques semaines.

Cancer de la peau Vidéo

Traitement du cancer de la peau La plupart des cancers de la peau sont traités par une ablation chirurgicale. Généralement, la cicatrice après la chirurgie dépend de la taille du cancer. Si celui-ci est traité à un stade précoce, la cicatrice pourra être petite. Outre l’ablation chirurgicale, les cancers de la peau très petits ou très fins peuvent être traités par des crèmes médicamenteuses, de l’azote liquide ou des techniques procédurales telles que le curetage (le tissu cancéreux est retiré par raclage). Une tumeur cancéreuse plus grande ou plus invasive peut nécessiter une ablation plus importante de peau, qui doit être réparée par une greffe cutanée ou un lambeau cutané. Avec une greffe cutanée, un morceau de peau est prélevé sur le corps des personnes, généralement dans une zone où la peau est souple. La peau prélevée est suturée sur la zone d’où a été retirée la tumeur cancéreuse. Avec un lambeau de peau, les médecins transfèrent la peau d’une zone adjacente pour remplacer la zone d’où a été retirée la tumeur cancéreuse. Avec un lambeau, à l’inverse d’une greffe, la peau transférée n’est pas complètement retirée et conserve donc sa propre circulation sanguine. Par ailleurs, un lambeau est généralement plus épais qu’une greffe. Les cancers de la peau qui se sont propagés à d’autres parties de l’organisme, ou dont la ou les tumeurs sont trop volumineuses pour être retirées chirurgicalement, peuvent nécessiter des formes de traitement supplémentaires, comme une radiothérapie ou une chimiothérapie.