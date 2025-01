Il existe plusieurs types de carcinomes basocellulaires.

Le carcinome basocellulaire de type nodulaire apparaît généralement sous la forme d’une petite excroissance ferme, brillante, de couleur presque transparente à rose, en relief. Après quelques mois ou quelques années, des vaisseaux sanguins dilatés visibles (télangiectasies) peuvent apparaître à la surface, et le centre peut alors s’ouvrir et une croûte peut se former. Les bords de la tumeur cancéreuse sont parfois épais et blanc perlé. La tumeur cancéreuse peut saigner, former une croûte et guérir, faisant croire à tort qu’il s’agit d’une plaie plutôt que d’un cancer.

L’aspect des autres types de carcinomes basocellulaires est très variable. Par exemple, ceux de type superficiel ont la forme de fines plaques planes de couleur rouge ou rose, et le type morphéiforme apparaît plutôt comme des plaques plus épaisses de couleur chair à rouge clair, qui ressemblent à des cicatrices.