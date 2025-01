Carcinome épidermoïde

En général, le pronostic des petites tumeurs retirées suffisamment tôt et correctement est excellent. Le traitement est habituellement efficace et la plupart des personnes survivent.

La plupart des carcinomes épidermoïdes restent localisés dans leur zone d’apparition et s’étendent dans les tissus environnants. Cependant, certains se propagent (métastasent) à d’autres zones de l’organisme, à la peau et aux ganglions adjacents et, enfin, aux organes adjacents, et peuvent être mortels. Les tumeurs qui mesurent plus de 2 centimètres de diamètre ou s’étendent à plus de 2 millimètres de profondeur, ou encore les tumeurs apparaissant près des oreilles et des lèvres, des cicatrices ou des nerfs, sont plus susceptibles de se propager. Environ un tiers des cancers de la langue et de tout autre endroit de la bouche ont métastasé avant le diagnostic (voir Cancer de la bouche et de la gorge).

Si le cancer est traité avant de métastaser, il est généralement guéri. Cependant, si le cancer a métastasé, la chance de survie à 5 ans, même avec un traitement, n’est que de 34 %.