Structure et fonction de la peau

Le derme, seconde couche cutanée, est une couche épaisse de tissu élastique et fibreux (principalement constitué de collagène, avec une quantité limitée, mais essentielle, d’élastine), qui donne à la peau sa résistance et son élasticité. Le derme contient des terminaisons nerveuses, des glandes sudoripares et sébacées, des follicules pileux et des vaisseaux sanguins.

Les terminaisons nerveuses permettent la perception de la douleur, du toucher, de la pression et de la température. Certaines parties de la peau sont plus riches en terminaisons nerveuses que d’autres. Par exemple, les extrémités des doigts et des orteils contiennent de nombreuses terminaisons nerveuses et sont extrêmement sensibles au toucher.

Les glandes sudoripares produisent de la sueur en réponse à la chaleur et au stress. La sueur est constituée d’eau, de sel et autres substances chimiques. En s’évaporant de la peau, elle permet à l’organisme de se refroidir. Les glandes sudoripares spécialisées des régions axillaires et génitales (glandes sudoripares apocrines) sécrètent une sueur épaisse et grasse, responsable d’une odeur corporelle caractéristique lorsqu’elle est digérée par les bactéries cutanées présentes dans ces parties du corps.

Les glandes sébacées sécrètent du sébum dans les follicules pileux. Le sébum est un liquide gras qui permet à la peau de rester hydratée et douce, et qui sert également de barrière contre les substances étrangères.

Les follicules pileux produisent les divers types de poils présents sur tout le corps. Les poils et cheveux, en plus de contribuer à l’apparence des personnes, jouent également un certain nombre de rôles physiologiques, notamment en régulant la température corporelle, en offrant une protection contre les blessures, et en renforçant la sensibilité. Une partie du follicule contient également des cellules souches capables de recréer l’épiderme endommagé.

Les vaisseaux sanguins du derme apportent à la peau les nutriments et participent à la régulation de la température corporelle. La chaleur augmente le diamètre des vaisseaux sanguins (dilatation), permettant alors à de grandes quantités de sang de circuler à la surface de la peau, où la chaleur peut être libérée. Le froid rétrécit le diamètre des vaisseaux sanguins (constriction), permettant à l’organisme de retenir la chaleur.

Les différentes parties du corps contiennent un nombre variable de terminaisons nerveuses, glandes sudoripares et sébacées, follicules pileux et vaisseaux sanguins. Par exemple, la tête est recouverte de très nombreux follicules pileux tandis que la plante des pieds en est totalement dépourvue.