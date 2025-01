Diagnostic des troubles de la peau

Des tests cutanés, notamment un test d’usage, un test par patch cutané, un prick test (ponction) et une intradermoréaction, peuvent être réalisés lorsqu’une réaction allergique est suspectée être la cause d’une éruption cutanée.

Le test d’usage, dans lequel une substance suspectée est appliquée à distance de la zone dans laquelle l’éruption cutanée est apparue (généralement sur l’avant-bras), est utile lorsque des parfums, des shampooings ou d’autres substances utilisées au quotidien peuvent être la cause.

Dans le test par patch cutané, de nombreux petits échantillons d’agents communément responsables ou suspectés d’être responsables de la réaction, appelés « allergènes », sont appliqués et laissés sur la peau (généralement en haut du dos) sous un ruban adhésif. La peau qui se trouve sous les patchs est évaluée 48 heures après avoir retiré les patchs, puis à nouveau au bout de 96 heures. Il faut souvent plusieurs jours à la peau pour produire une réaction visible. Si une substance produit une éruption cutanée caractéristique, généralement source de démangeaisons, cela signifie que les personnes y sont probablement allergiques. Chez les personnes à la peau claire, la couleur de l’éruption cutanée est généralement rouge. Chez les personnes à la peau foncée, la couleur de l’éruption cutanée peut être moins en contraste avec celle de la peau adjacente et être donc plus subtile. Parfois, les substances produisent une irritation qui n’est pas une véritable réaction allergique.

Dans le prick test, une goutte d’un extrait de la substance suspectée est placée sur la peau. Ensuite, la goutte est piquée ou percée à l’aide d’une aiguille, afin d’introduire une minuscule quantité de la substance dans la peau. On observe ensuite la peau pour détecter une éventuelle rougeur (ou un autre changement de couleur), une urticaire, ou les deux, qui surviennent généralement dans les 30 minutes. (Voir aussi Tests cutanés).

Dans l’intradermoréaction, de minuscules quantités de substance sont injectées par voie sous-cutanée. Le site d’injection est ensuite observé pour rechercher une rougeur (ou un autre changement de couleur) et un gonflement, qui sont les signes d’une réaction allergique. (Voir aussi Tests cutanés).

Les prick tests et les tests d’intradermoréaction peuvent entraîner une réaction allergique grave, appelée « anaphylaxie », qui peut mettre en danger la vie de la personne. Cette réaction est cependant rare. Ainsi, ces types de tests doivent uniquement être effectués par un professionnel de la santé qualifié.