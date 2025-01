La péricardite chronique est une inflammation du péricarde (sac souple à 2 feuillets qui entoure le cœur) qui commence progressivement, qui est de longue durée et qui entraîne une accumulation de liquide dans l’espace péricardique ou un épaississement du péricarde.

Les symptômes peuvent inclure un essoufflement, une toux et une fatigue.

L’échocardiographie et parfois d’autres examens sont utilisés pour poser le diagnostic.

Si la cause est connue, elle est traitée, sinon on peut limiter la consommation de sel et prescrire des diurétiques pour soulager les symptômes.

Une intervention chirurgicale est parfois nécessaire pour enlever le péricarde.

(Voir aussi Présentation des maladies péricardiques et Péricardite aiguë.)

La péricardite est considérée chronique si elle dure plus de 6 mois. Il existe 2 types principaux de péricardite chronique.

Péricardite effusive chronique

Péricardite constrictive chronique

Dans la péricardite chronique avec épanchement, une accumulation lente de liquide se produit dans l’espace compris entre les 2 feuillets péricardiques.

La péricardite constrictive chronique est une maladie rare dans laquelle le péricarde se transforme en tissu cicatriciel (fibreux). Le tissu fibreux a tendance à se rétracter au fil du temps et à comprimer le cœur. La compression empêche le cœur de se remplir normalement et cause une forme d’insuffisance cardiaque. Toutefois, comme il est comprimé, le cœur ne grossit pas comme c’est le cas avec les principaux types d’insuffisance cardiaque. Comme une pression plus élevée est nécessaire pour remplir le cœur comprimé, la pression dans les veines qui ramènent le sang au cœur augmente. En conséquence de l’augmentation de la pression veineuse, du liquide s’échappe et s’accumule dans d’autres parties du corps, notamment sous la peau. Parfois, la péricardite constrictive survient plus rapidement (par exemple, dans un délai de quelques semaines après une chirurgie cardiaque) et est considérée comme subaiguë.

Sac péricardique Image

Causes de la péricardite chronique La cause de la péricardite chronique exsudative est généralement inconnue. Cependant, elle peut être causée par un cancer, la tuberculose ou une hypoactivité de la thyroïde (hypothyroïdie) et elle se produit occasionnellement chez les personnes atteintes de maladie rénale chronique. La cause de la péricardite constrictive chronique est aussi généralement inconnue. Les causes connues les plus fréquentes sont les infections virales, la radiothérapie réalisée pour traiter le cancer du sein ou le lymphome thoracique, et la chirurgie cardiaque. La péricardite constrictive chronique peut être aussi due à une affection provoquant une péricardite aiguë, comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux systémique (lupus), un traumatisme antérieur ou une infection bactérienne. La tuberculose représente 2 % des cas. En Afrique et en Inde, la tuberculose reste la première cause de toutes les formes de péricardite.

Symptômes de la péricardite chronique Les symptômes comprennent Essoufflement

Toux

Fatigue L’essoufflement et la toux apparaissent parce que l’augmentation de la pression dans les veines pulmonaires force le liquide dans les sacs alvéolaires. La fatigue apparaît parce que le péricarde lésé diminue la capacité contractile cardiaque et par conséquent, le cœur est incapable de pomper suffisamment de sang pour assurer les besoins du corps. Les autres symptômes fréquents sont une accumulation de liquide dans la cavité abdominale (ascites) et dans les membres inférieurs (œdème). Parfois le liquide s’accumule dans l’espace situé entre les 2 feuillets pleuraux, membranes qui revêtent le poumon (une affection appelée épanchement pleural). La péricardite chronique ne provoque généralement aucune douleur. Parfois, l’inflammation se produit sans symptômes. La péricardite chronique exsudative peut présenter peu de symptômes si le liquide s’accumule lentement. Lorsque le liquide s’accumule lentement, le péricarde peut s’étirer progressivement, de sorte que les symptômes provoqués par une pression importante sur le cœur (tamponnade cardiaque) peuvent ne pas se développer. Cependant, si le liquide s’accumule rapidement ou si le péricarde n’est pas en mesure de s’étirer suffisamment, le cœur peut être comprimé et provoquer une tamponnade cardiaque.

Diagnostic de la péricardite chronique Échocardiographie

Parfois, cathétérisme cardiaque ou examen d’imagerie par IRM ou TDM Ces symptômes sont des indicateurs importants de péricardite chronique, surtout en l’absence d’autres causes de réduction des performances cardiaques, comme une hypertension artérielle, une maladie des artères coronaires, une cardiomyopathie ou une maladie des valvules cardiaques. Une échocardiographie est souvent réalisée. Elle peut détecter la quantité de liquide présent dans l’espace péricardique et la formation de tissus fibreux autour du cœur. Elle peut également confirmer la présence d’une tamponnade cardiaque et suggérer la présence d’une péricardite constrictive. Des radiographies thoraciques peuvent détecter des dépôts de calcium dans le péricarde. Ces dépôts se produisent dans près de la moitié des cas de péricardite chronique constrictive. Le diagnostic peut être confirmé par : Cathétérisme cardiaque

Imagerie Le cathétérisme cardiaque peut être effectué pour mesurer la pression artérielle à l’intérieur des cavités cardiaques et des principaux vaisseaux. Ces mesures permettent aux médecins de distinguer la péricardite chronique d’autres troubles similaires. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou la tomodensitométrie (TDM) peut également déterminer l’épaisseur du péricarde. En général, l’épaisseur du péricarde est inférieure à 3 millimètres, mais en cas de péricardite constrictive chronique, elle mesure généralement au moins 5 millimètres. Une biopsie peut être réalisée pour aider à déterminer la cause de la péricardite chronique, une tuberculose par exemple. Elle consiste à prélever un petit échantillon de péricarde durant une chirurgie exploratoire et à l’examiner au microscope. Il est également possible de prélever cet échantillon à l’aide d’un péricardoscope (une sonde à fibre optique permettant d’examiner le péricarde et de prélever des échantillons de tissu) introduit à travers une incision du thorax. Des analyses de laboratoire d’échantillons de sang et de liquide prélevés du péricarde sont parfois nécessaires pour déterminer la cause d’une péricardite. Le saviez-vous ?