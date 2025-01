Présentation des maladies vasculaires périphériques

Causes

Les artériopathies périphériques peuvent être

L’artériopathie périphérique oblitérante est due à un élément qui rétrécit ou obstrue physiquement les artères. La cause la plus fréquente est l’athérosclérose provoquée par l’accumulation de plaque dans les parois des artères. La plaque est composée de cholestérol, de substance lipidique et de fibrine (protéine de coagulation). La dysplasie fibromusculaire est un exemple de maladie artérielle périphérique oblitérante causée par des anomalies des cellules de la paroi vasculaire.

Dans l’artériopathie périphérique fonctionnelle, le flux sanguin est diminué parce que les artères ne fonctionnent pas correctement. En général, la dysfonction entraîne une contraction soudaine et anormale des muscles (spasmes) dans les parois des vaisseaux sanguins. Le spasme provoque un rétrécissement temporaire qui réduit le flux sanguin. Plus rarement, la maladie est due à une relaxation anormale des muscles dans les parois des vaisseaux sanguins, provoquant un élargissement (vasodilation) des artères. L’acrocyanose, l’érythromélalgie et le syndrome de Raynaud sont des exemples de maladies vasculaires périphériques fonctionnelles.