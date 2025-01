Michigan Medicine at the University of Michigan

Le cathétérisme veineux central peut être utilisé pour mesurer la pression dans la grosse veine qui ramène le sang de la partie supérieure du corps vers le cœur.

Dans le cathétérisme veineux central, un cathéter est introduit dans l’une des grosses veines du cou, de la partie supérieure du thorax, du bras ou de l’aine. Cette procédure est le plus souvent utilisée pour administrer des liquides, des solutions ou des médicaments par voie intraveineuse, en particulier quand un cathéter ne peut pas être introduit dans la veine d’un bras ou d’une jambe (cathéter intraveineux périphérique).

Le cathétérisme veineux central est parfois utilisé pour surveiller la pression veineuse centrale (la pression dans la veine cave supérieure, la grande veine qui ramène le sang de la partie supérieure du corps vers le cœur). La pression veineuse centrale reflète la pression dans l’atrium droit quand celui-ci est rempli de sang. Une telle mesure permet de savoir si le patient est déshydraté et si son cœur fonctionne correctement. Cette procédure a été largement remplacée par le cathétérisme des artères pulmonaires.

Comme les cathéters veineux centraux sont plus gros qu’un cathéter intraveineux (IV) ordinaire et que les veines dans lesquelles ils sont placés sont plus profondes, les médecins injectent généralement un anesthésique local avant de procéder à l’intervention. Ils prennent également des précautions pour éviter les infections, comme couvrir la personne avec des champs stériles et porter une blouse et des gants stériles.

Les complications graves sont rares. Les complications comprennent la perforation par inadvertance de l’artère qui longe généralement les grosses veines, les saignements, les infections et, pour les veines thoraciques, la perforation du poumon et la formation d’un pneumothorax.