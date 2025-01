Effets de l’âge sur le cœur et les vaisseaux sanguins

Michigan Medicine at the University of Michigan

Le cœur subit des changements avec l’âge. De nombreux changements sont dus au développement de maladies cardiaques, qui deviennent plus fréquentes avec l’âge. D’autres changements sont dus au vieillissement lui-même. (Voir aussi Biologie du cœur.)

Avec l’âge, le cœur a tendance à augmenter légèrement de volume et développer des parois plus épaisses et des chambres légèrement plus grandes. L’augmentation de sa taille est principalement due à une augmentation de la taille des cellules individuelles du muscle cardiaque. Les parois plus épaisses deviennent également plus rigides, ce qui ne permet pas aux cavités de se remplir d’autant de sang avant que chaque ventricule ne pompe. La rigidité des parois cardiaques liée à l’âge entraîne un remplissage insuffisant du ventricule gauche et peut parfois entraîner une insuffisance cardiaque (appelée insuffisance cardiaque diastolique ou insuffisance cardiaque avec préservation de la fraction d’éjection), en particulier chez les personnes âgées atteintes d’autres maladies telles que l’hypertension artérielle, l’obésité et le diabète.

Au repos, un cœur plus âgé fonctionne pratiquement de la même manière qu’un cœur jeune, sauf que la fréquence cardiaque (nombre de fois où le cœur bat en une minute) est légèrement plus faible. Aussi, pendant une activité physique, la fréquence cardiaque de la personne âgée n’augmente pas autant que chez la personne plus jeune.

Les parois des artères et des artérioles s’épaississent et l’espace entre les artères augmente légèrement. Le tissu élastique des parois des artères et des artérioles disparaît. L’ensemble de ces changements rend les vaisseaux plus rigides et moins élastiques (voir figure Athérosclérose. Comme les artères et les artérioles sont moins élastiques, la pression artérielle ne peut pas s’ajuster rapidement lorsque les personnes se lèvent, et les personnes âgées sont à risque de vertiges ou, dans certains cas, s’évanouissent quand elles se lèvent brutalement.

La perte d’élasticité des artères et des artérioles due au vieillissement les empêche de se relâcher aussi rapidement pendant la contraction rythmique du cœur. Par conséquent, la pression artérielle augmente davantage que chez les personnes plus jeunes lorsque le cœur se contracte (pendant la systole), parfois au-delà de la normale. Une pression artérielle anormalement élevée pendant la systole, associée à une pression artérielle normale pendant la diastole, est très fréquemment observée chez les personnes âgées. Ce trouble est appelé hypertension artérielle systolique isolée. (Voir aussi Biologie des vaisseaux sanguins.)

Bon nombre des effets du vieillissement sur le cœur et les vaisseaux sanguins peuvent être réduits par une activité physique régulière. L’exercice permet aux personnes de maintenir une bonne santé cardiovasculaire et un bon tonus musculaire avec l’âge. Ses effets sont bénéfiques, quel que soit l’âge auquel on commence.