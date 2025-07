The University of Texas at Dallas

L’ostéonécrose de la mâchoire liée aux médicaments (ONM liée aux médicaments) est la mort osseuse de zones des mâchoires supérieure et inférieure (exposées à travers le tissu gingival) qui survient chez les personnes ayant des antécédents ou une utilisation continue de certains médicaments. Elle peut survenir avec ou sans douleur.

L’ONM liée aux médicaments est une affection rare et potentiellement invalidante, caractérisée par la non-cicatrisation des os chez les personnes qui ont pris ou prennent des médicaments pour l’ostéoporose ou d’autres affections osseuses, en particulier les bisphosphonates. L’ONM liée aux médicaments peut également survenir chez les personnes qui prennent des médicaments anticancéreux qui inhibent la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins. Cette affection diffère de l’ostéoradionécrose, qui est une affection similaire causée par les radiations de la tête et du cou, et de l’ostéonécrose de la mâchoire (ONM), qui survient sans cause médicamenteuse.

L’ONM liée aux médicaments peut survenir spontanément ou après une extraction dentaire, ou une lésion dentaire ou mandibulaire. La mâchoire inférieure (mandibule) est le plus souvent touchée en raison de son apport sanguin moindre par rapport à celui de la mâchoire supérieure (maxillaire). Dans certains cas, L’ONM liée aux médicaments peut être une forme d’infection osseuse appelée ostéomyélite plutôt qu’une véritable ostéonécrose, en particulier lorsqu’elle se développe après l’utilisation de bisphosphonates.

La plupart des cas d’ONM liée aux médicaments surviennent chez des personnes atteintes d’un cancer et traitées par des doses élevées de bisphosphonates par voie intraveineuse. Des cas d’ONM liée aux médicaments ont également été rapportés chez des personnes recevant des bisphosphonates par voie orale pour l’ostéoporose post-ménopausique. Le risque global d’ONM liée aux médicaments chez les personnes de cette seconde catégorie est très faible. Toutefois, les médecins encouragent les personnes qui ont besoin d’une chirurgie buccale à la faire effectuer avant de commencer un traitement par bisphosphonates et à adopter une hygiène bucco-dentaire rigoureuse et à recevoir des soins dentaires réguliers pendant le traitement par bisphosphonates.

Symptômes et signes de l’ONM liée aux médicaments L’ostéonécrose de la mâchoire liée aux médicaments peut être présente pendant de longues périodes sans provoquer de symptômes. Les symptômes typiques comprennent une douleur et un écoulement purulent de l’os exposé, généralement dans la mâchoire inférieure (mandibule) ou, beaucoup moins souvent, dans la mâchoire supérieure (maxillaire). Les dents et les gencives peuvent être touchées. Des fistules, qui sont des canaux anormaux qui drainent le pus, peuvent se développer.

Diagnostic de l’ONM liée aux médicaments Examen clinique Le médecin diagnostique une ostéonécrose de la mâchoire liée aux médicaments lorsqu’un os nécrotique (mort) exposé est présent dans la mâchoire pendant au moins 8 semaines.