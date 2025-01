Complications après des soins dentaires

Après extraction d’une dent de sagesse du bas, une alvéolite sèche (mise à nu de l’os dans la cavité alvéolaire, provoquant un retard de cicatrisation) peut se produire, et le caillot sanguin normal dans la cavité alvéolaire disparaît. Typiquement, la douleur diminue 2 à 3 jours après l’extraction puis s’aggrave brusquement, s’accompagnant parfois d’une douleur à l’oreille. Bien que les choses s’améliorent spontanément en 1 ou 2 semaines, le dentiste peut appliquer un pansement imbibé d’un produit anesthésiant dans l’alvéole pour supprimer la douleur. Le dentiste remplace le pansement tous les 1 à 3 jours, jusqu’à la disparition de la douleur après que la compresse a été enlevée pendant quelques heures. Par ailleurs, les dentistes utilisent souvent un pansement commercialisé qui n’a pas besoin d’être retiré et qui contient un antimicrobien et un analgésique en plus d’un anesthésique. Des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) peuvent être administrés par voie orale en cas de douleur persistante.

Les alvéolites sèches sont bien plus fréquentes chez les fumeurs. Quand cela est possible, les personnes doivent éviter de fumer pendant plusieurs jours avant et après l’extraction. Les femmes (particulièrement celles sous contraceptif oral) sont également exposées à un risque accru d’alvéolite sèche.