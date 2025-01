Bagues ou aligneurs dentaires

Parfois, extraction de dents

Parfois, chirurgie

La plupart du temps, les malocclusions dentaires sont essentiellement corrigées pour des raisons esthétiques. Toutefois, le traitement d’une grave malocclusion dentaire peut s’avérer nécessaire pour prévenir des lésions dentaires et améliorer l’élocution et la mastication.

La correction d’un mauvais alignement requiert des bagues, ou pour certaines personnes, des aligneurs dentaires prescrits par un dentiste.

Pour les bagues, les dentistes fixent des braquettes sur les dents. Les braquettes sont reliées les unes aux autres par des fils métalliques et des élastiques qui appliquent une force pour ramener les dents lentement et progressivement vers une occlusion adéquate. En exerçant une poussée progressive sur les dents, l’os sous-jacent de l’alvéole dentaire se reforme en fait, induisant un espace permanent entre les dents. Les dents doivent être parfois extraites pour laisser de la place pour le réalignement. Parfois, une ou plusieurs dents doivent être légèrement polies ou renforcées pour qu’elles se rejoignent mieux. Une fois que les dents sont correctement alignées, l’appareil orthodontique est retiré et un appareil de contention en plastique et en fils métalliques devra être porté pour stabiliser les dents. L’appareil de contention doit être d’abord porté 24 heures sur 24, puis seulement la nuit pendant 2 ou 3 ans.

Les aligneurs dentaires sont parfois appelés bagues transparentes ou invisibles. Les aligneurs dentaires sont un ensemble d’appareils en plastique transparent (similaires à des appareils de rétention) utilisés dans un ordre spécifique afin de déplacer progressivement les dents (jusqu’à 0,3 mm par aligneur). Chaque aligneur est porté pendant environ 2 semaines, puis il est changé par un nouvel aligneur jusqu’à ce que le mauvais alignement soit corrigé. Comme avec les bagues traditionnelles, un appareil de rétention est utilisé pour stabiliser les dents.

Parfois, des malformations congénitales de la mâchoire et des fractures de la mâchoire mal guéries doivent être corrigées chirurgicalement.