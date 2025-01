Récession gingivale

Mouth Healthy : Cette ressource générale fournit des informations sur la santé bucco-dentaire, y compris la nutrition et les recommandations sur le choix des produits porteurs du sceau d’approbation de l’Association dentaire américaine (American Dental Association). Il y a également des conseils permettant de trouver un dentiste, et d’autres indiquant comment et quand consulter un dentiste.

National Institute of Dental and Craniofacial Research (Institut national américain pour la recherche dentaire et craniofaciale) : Ce site du gouvernement couvre de nombreux sujets liés à la santé bucco-dentaire (en anglais et en espagnol), notamment les définitions des termes courants et les informations les plus récentes sur les essais cliniques liés aux maladies bucco-dentaires.