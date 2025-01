Gingivite ulcéro-nécrosante aiguë (GUNA)

Gingivite ulcéro-nécrosante aiguë Image Photo publiée avec l’aimable permission de Craig Fowler, DDS

Généralement, la GANU commence de manière soudaine, avec des gencives douloureuses et hémorragiques, un excès de production de salive et, parfois, une haleine fétide. Des personnes peuvent aussi avoir de la fièvre et une sensation de malaise. Les papilles gingivales interdentaires semblent perforées et deviennent douloureuses (ulcères) avec un enduit grisâtre formé de tissu nécrotique. Les gencives saignent facilement, et l’élocution, l’alimentation et la déglutition sont douloureuses. Souvent, des ganglions lymphatiques enflent sous la mâchoire, accompagnés d’un peu de fièvre.