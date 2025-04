Les lésions de la langue constituent la cause la plus fréquente de douleurs linguales. La langue a de nombreuses terminaisons nerveuses pour la douleur et le toucher et elle est plus sensible à la douleur que les autres parties du corps. Les lésions de morsure accidentelle de la langue sont fréquentes, mais guérissent rapidement. Un plombage ou une dent cassés et aux bords coupants peuvent induire des dommages importants à ces tissus fragiles. Les lésions pénétrantes (telles que les plaies par arme à feu et par arme blanche) et les blessures contondantes endommagent le visage, ainsi que de la langue (voir Lésions du visage). Les lésions superficielles guérissent assez rapidement et les lésions plus profondes ne persistent généralement pas plus de 3 semaines.

Lors du traitement d’une lacération de la langue, le médecin doit décider si des points de suture sont vraiment nécessaires, car de nombreuses lésions guérissent rapidement sans réparation et de nombreuses personnes ne peuvent pas garder la bouche ouverte et la langue immobile pendant le processus de suture, ce qui nécessite une sédation ou une anesthésie.