Les lésions provoquées par le soleil (voir également Présentation des lésions cutanées dues au soleil) peuvent rendre les lèvres sèches et indurées, surtout au niveau de la lèvre inférieure. Les personnes âgées de plus de 45 ans et les personnes à la peau claire ayant des antécédents d’exposition prolongée au soleil sont plus sensibles aux lésions dues au soleil.

L’exposition prolongée au soleil peut provoquer des tumeurs précancéreuses appelées kératoses actiniques.

Les lèvres abîmées par le soleil sont parfois sèches et squameuses, et ont la texture du papier de verre. Ces changements sont considérés comme précancéreux, en particulier si la surface de la lèvre s’amincit, rougit et développe des lésions (ulcères). Les lèvres abîmées par le soleil présentant de tels changements doivent être examinées par un médecin ou un dentiste.

Les kérato-acanthomes sont des excroissances cutanées que certains spécialistes considèrent comme un type de cancer de la peau. Ils apparaissent le plus souvent sur une peau exposée au soleil.

Il est possible de protéger les lèvres contre le soleil en appliquant dessus un baume contenant un écran solaire et en portant un chapeau à bords larges qui protège le visage des rayons nocifs du soleil.