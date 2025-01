Texas A&M University, College of Dentistry

Gonflement de la langue et des lèvres

Une réaction allergique peut entraîner une tuméfaction des lèvres. La réaction peut être provoquée par une sensibilité à certains aliments ou boissons, médicaments, drogues, substances, rouges à lèvres, ou par certains agents irritants aéroportés. Cependant, il arrive fréquemment que la cause de la tuméfaction ne soit pas identifiée.

Une affection dénommée angiœdème héréditaire peut entraîner des tuméfactions récurrentes des lèvres. Certaines causes non héréditaires, comme l’érythème polymorphe, les coups de soleil, le temps froid et sec, ou les traumatismes, peuvent également provoquer une tuméfaction des lèvres. En soi, le gonflement des lèvres n’est pas dangereux. Cependant, lorsque la tuméfaction des lèvres est provoquée par un angiœdème, un œdème concomitant de la bouche, de la gorge et/ou des voies respiratoires inférieures peut rapidement devenir grave, voire mortel.

Le traitement dépend de la cause. Quand la cause est identifiée puis éliminée, les lèvres redeviennent en général normales. Une pommade aux corticoïdes peut parfois diminuer une tuméfaction provoquée par une réaction allergique. Dans certains cas, la chirurgie peut améliorer l’esthétique de la lèvre, en supprimant un excédent de peau.

Angiœdème Cacher les détails Cette image montre un gonflement des lèvres chez une personne atteinte d’angiœdème héréditaire. Avec l’autorisation de l’éditeur. D’après Joe E, Soter N. dans Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, édité par I Freedberg, IM Freedberg et MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001.