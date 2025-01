Biologie des dents

La dent se divise en deux parties : la couronne, qui est la partie visible située au-dessus de la gencive, et la racine située sous le sillon gingivo-dentaire.

La couronne est recouverte par de l’émail blanc, qui protège la dent. L’émail est la substance la plus solide de l’organisme, mais, en cas de lésion, il ne possède qu’un pouvoir réduit de régénération.

Sous l’émail se trouve la dentine, qui est semblable à de l’os, mais plus dure. La dentine entoure la chambre pulpaire (la pulpe), qui contient les vaisseaux sanguins, les nerfs et du tissu conjonctif. La dentine est sensible au toucher et aux changements de température.

Les vaisseaux et les nerfs pénètrent dans la chambre pulpaire à travers les extrémités des racines, entourées elles aussi par la dentine. Dans la racine, la dentine est recouverte de cément, une substance mince semblable à de l’os. Le cément est entouré d’une membrane (ligament parodontal) qui sert d’amortisseur à la dent et qui fixe la couche de cément, et donc toute la dent, fermement sur l’os mandibulaire.

Anatomie de la dent

Il existe deux types de dents :

Dents de lait (primaires) : premières dents qui apparaissent, remplacées par la suite par les dents définitives

Dents définitives (adultes) : dents remplaçant les dents de lait

Les dents de lait, réparties par paires sur chaque arcade dentaire, sont au nombre de 20 : les incisives centrales (antérieures) supérieures et inférieures, les incisives latérales, les canines, les premières molaires et les deuxièmes molaires.

Les dents définitives sont au nombre de 32. Elles sont réparties par paires sur chaque arcade dentaire : les incisives centrales supérieures et inférieures, les incisives latérales, les canines, les premières prémolaires, les secondes prémolaires, les premières molaires, les deuxièmes molaires, et les troisièmes molaires (dents de sagesse). La présence des dents de sagesse est variable : certaines personnes n’en ont pas quatre et parfois n’en ont aucune.

Aperçu de la bouche

À l’intérieur de la dent MODÈLE 3D