Problèmes dus à l’alitement prolongé

Faiblesse musculaire et raideur articulaire

Faiblesse musculaire et raideur articulaire

Lorsque les muscles ne sont pas utilisés, ils s’affaiblissent. Rester au lit peut rendre les articulations (les muscles et les tissus autour d’eux, comme les ligaments et les tendons) raides. Avec le temps, les muscles peuvent se raccourcir et les articulations raides peuvent se plier de façon permanente, ce qui est appelé une contracture.

Un cercle vicieux peut se produire : Les personnes restent alitées en raison d’un trouble ou d’une chirurgie, ce qui entraîne une faiblesse musculaire et une raideur articulaire, qui rendent le déplacement (y compris la position debout et la marche) encore plus difficile.