Erreurs médicales à l’hôpital

Quand les personnes sont hospitalisées, des erreurs médicales peuvent survenir. À l’hôpital, les soins sont compliqués, l’environnement est stressant, de nombreuses personnes et systèmes différents doivent travailler ensemble, et les professionnels de la santé peuvent être amenés à travailler dans des conditions qui entraînent de la fatigue et/ou un manque de sommeil. Par conséquent, les soins à l’hôpital ne sont pas aussi sûrs qu’ils devraient l’être. Certains experts affirment que, chaque année aux États-Unis, des erreurs médicales évitables contribuent au décès de près de 250 000 personnes (bien que tous les experts ne soient pas d’accord). Les erreurs médicales sont une cause importante de mortalité aux États-Unis.

Les erreurs peuvent notamment inclure :

Donner aux personnes le mauvais médicament, une mauvaise dose ou un médicament auquel elles sont allergiques

Programmer des examens ou donner des médicaments à une autre personne que celle à qui ils sont destinés

Effectuer une intervention chirurgicale du mauvais côté du corps ou sur la mauvaise région du corps

Ne pas tenir compte de résultats de tests importants

Au cours de la dernière décennie, les hôpitaux aux États-Unis ont accompli beaucoup de progrès dans la conception de systèmes pour identifier et prévenir les erreurs de soins.

Cependant, l’une des meilleures manières d’aider à prévenir les erreurs est que les personnes participent à leurs soins en posant des questions et en s’informant au sujet de leur traitement. Les mesures que les personnes peuvent prendre comprennent

Fournir une liste exacte des médicaments qu’elles prennent à la maison

Fournir une liste de leurs allergies aux médicaments

Comprendre pourquoi certains médicaments sont donnés à l’hôpital et pourquoi des examens sont réalisés

Apprendre les noms des médicaments qui lui sont prescrits et administrés, ainsi que les doses et le nombre de fois que les médicaments sont donnés chaque jour

Chaque fois qu’un infirmier donne un médicament, demander à l’infirmier le nom du médicament et la raison pour laquelle il est donné

S’informer au sujet des résultats de tout examen pratiqué

Demander aux professionnels de la santé de se laver les mains avant de procéder à un examen

Demander aux membres du personnel de les appeler par leur nom

Obtenir une liste écrite des médicaments qu’elles sont censées prendre et des instructions pour le suivi après la sortie de l’hôpital

S’assurer qu’elles-mêmes, leur médecin et leur chirurgien sont tous d’accord et parfaitement au clair sur ce qui sera fait exactement pendant toute intervention chirurgicale

Poser des questions si quelque chose ne semble pas correct

Demander à un membre de la famille ou à un ami d’être avec elles et de poser des questions en leur nom

Les personnes ont le droit de savoir si une erreur a été commise dans leurs soins. S’il y a eu une erreur, elles devraient demander au médecin ou à l’infirmier