Présentation de la sexualité

L’homosexualité est l’attirance sexuelle envers des personnes du même sexe. Comme l’hétérosexualité, l’homosexualité est le résultat de facteurs biologiques complexes et de l’expérience d’une personne, conduisant à une capacité à être sexuellement excitée par des personnes du même sexe. Et comme l’hétérosexualité, l’homosexualité n’est pas une question de choix. L’homosexualité est largement reconnue comme une orientation sexuelle existant depuis l’enfance. Les adolescents expérimentent parfois une relation avec une personne du même sexe, mais ceci n’implique pas forcément une orientation homosexuelle ou bisexuelle à l’âge adulte (voir Développement de la sexualité et de l’identité de genre chez les adolescents).

Un sondage Gallup réalisé en 2022 auprès d’Américains a révélé que la proportion d’adultes qui s’identifient comme homosexuels, lesbiennes, bisexuels ou transgenres a doublé depuis 2012 pour atteindre un total de 7,1 %. Les proportions varient considérablement selon le groupe d’âge. Parmi les adultes qui s’identifient comme homosexuels, lesbiennes, bisexuels ou transgenres, 91 % de ceux nés entre 1946 et 1964 (« baby-boomers ») s’identifient comme « hétérosexuels », contre 76 % de ceux nés entre 1997 et 2003 (« génération Z »). Voir Gallup : LGBT Identification in U.S. Ticks Up to 7,1 % (L’identification des LGBT aux États-Unis atteint 7,1 %).