Décisions liées aux traitements médicaux

Par le passé, les médecins prenaient souvent des décisions pour leurs patients sans leur demander leur avis et sans expliquer les risques et bénéfices de tous les traitements disponibles. Cette approche est généralement devenue inacceptable.

Étant donné que l’objectif du traitement médical est d’améliorer les résultats thérapeutiques, selon les objectifs et les valeurs d’une personne donnée (voir Définir des objectifs), les professionnels de la santé essaient maintenant de partager le processus décisionnel en médecine avec leurs patients. Les informations sont échangées de deux manières :

Les médecins fournissent aux patients des informations sur les traitements disponibles, ainsi que sur les bénéfices et les risques de ces traitements.

Les patients partagent des informations personnelles sur leur mode de vie, leurs préférences et leurs valeurs avec leur médecin.

Le médecin et le patient abordent les options thérapeutiques et conviennent du meilleur plan de traitement ensemble. La prise de décision partagée ne signifie pas que les médecins laissent les personnes choisir leur traitement totalement seules parmi diverses options thérapeutiques, parfois complexes. Les médecins font toujours des recommandations sur les traitements de référence et les meilleures preuves médicales, mais ils présentent les raisons de ces recommandations et indiquent pourquoi ils pensent que ces recommandations répondent aux objectifs et aux besoins de la personne. Dans la prise de décision partagée, le médecin guide la personne dans le processus décisionnel, sans lui imposer les choses ni l’abandonner.

Dans certains cas, les personnes doivent collaborer avec leur médecin pour prendre certaines décisions en tenant compte de la qualité de vie. Un traitement agressif contre le cancer peut prolonger la vie, mais avoir des effets négatifs sévères qui réduisent considérablement la qualité de vie. Déterminer si les préférences de la personne privilégient la qualité de vie à la durée de vie et incluent une tolérance au risque et à l’incertitude permet d’éclairer les objectifs de soins de santé et de déterminer les interventions médicales à mettre en place. Les questions relatives à la qualité de vie peuvent être particulièrement importantes pour les personnes plus âgées (voir Objectifs thérapeutiques chez les personnes âgées).

Parfois, les personnes sont incapables de prendre des décisions seules en raison de pathologies, telles que la démence, qui affectent leur capacité à comprendre les informations. Parfois, elles présentent des pathologies sévères, telles que le délire ou le coma, qui affectent leur niveau de conscience. Dans de tels cas, le médecin demande à un proche parent de la personne ou à un autre titulaire d’une procuration durable en matière de soins de santé de l’aider à prendre les décisions thérapeutiques.