La naturopathie, qui tire ses principes de différentes cultures, est née aux États-Unis d’un système thérapeutique formel au début des années 1900. Basée sur la notion que la nature a un pouvoir de guérison, la naturopathie met en avant les éléments suivants :

La prévention et le traitement des maladies par un mode de vie sain

Le traitement de la personne dans son ensemble

L’utilisation des capacités innées de guérison de l’organisme

La naturopathie se concentre également sur la recherche de la cause d’une maladie plutôt que sur le simple traitement des symptômes. Certains des principes de la naturopathie sont très proches de ceux d’autres approches traditionnelles, comme l’ayurveda ou la médecine traditionnelle chinoise. La naturopathie implique une philosophie globale de l’ensemble du système et de l’ensemble de la personne, qui peut être bénéfique pour les personnes atteintes d’une maladie cardiaque, de douleurs, d’un diabète de type 2, de troubles de la santé mentale et de maladies chroniques.

La naturopathie utilise une association de traitements, y compris les suivants :

Régime alimentaire

Supplémentation nutritionnelle, souvent par perfusion

Plantes médicinales

Acupuncture

Physiothérapie (telle que traitement par la chaleur ou le froid, échographie et massages)

Thérapies corps-esprit

Exercice physique

Hydrothérapie (applications d’eau chaude ou froide agitée)

Certains naturopathes mettent en avant des pratiques qui ne sont appuyées par aucune preuve scientifique. L’hydrothérapie en est un exemple. De plus, certains praticiens découragent les vaccinations infantiles, malgré les études ayant prouvé que les vaccins permettent de prévenir les maladies et le décès, et que les bénéfices de la vaccination sont nettement plus importants que les risques qui y sont associés. Cependant, l’Association of Accredited Naturopathic Medical Colleges (AANMC, Association des collèges médicaux agréés en naturopathie) encourage l’utilisation des vaccinations conformément aux recommandations de sources reconnues (dont le service de santé publique des États-Unis), y compris le vaccin contre le COVID-19 (voir la Déclaration de l’AANMC sur la vaccination contre le COVID-19).

Peu d’études bien conçues ont été menées sur les traitements de naturopathie.

(Voir aussi Présentation de la médecine intégrée et des médecines alternatives et complémentaires.)