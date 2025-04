Magnétothérapie

Les aimants en particulier sont utilisés dans le traitement de divers troubles et douleurs musculo-squelettiques. Les aimants sont utilisés dans la fabrication de vêtements, de bijoux et de matelas pour soulager la douleur.

Le traitement par aimants statiques reste non prouvé scientifiquement, en particulier pour le soulagement de la douleur, qui est l’une des applications les plus fréquentes. Des études bien conçues portant sur les aimants statiques indiquent qu’ils ne sont pas efficaces pour traiter les douleurs chroniques, l’arthrose et la polyarthrite rhumatoïde.