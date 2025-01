Lésions dues à des mouvements répétitifs liés au travail

Repos

Analgésiques

Kinésithérapie

Pour la tendinite, injections de corticoïdes ou d’acide hyaluronique

Pour la bursite, drainage

Pour un nerf comprimé, attelle ou orthèse, et éventuellement injections de corticoïdes ou intervention chirurgicale

Le traitement des lésions dues à des mouvements répétitifs liées au travail comprend le repos de la zone touchée. Les travailleurs peuvent devoir être affectés à des tâches transitoires (parfois appelées tâches légères ou modifiées) si leurs tâches ordinaires ne peuvent pas être effectuées sans le mouvement répétitif qui a causé la blessure. En fonction du type et de la gravité de la lésion, les tâches transitoires peuvent durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Si les tâches professionnelles qui incluent les mouvements répétitifs sont reprises trop tôt, la blessure peut récidiver. Le travailleur doit alors reprendre le travail transitoire, augmentant ainsi le temps total passé en tâche transitoire. Les travailleurs doivent éviter les activités en dehors du travail qui aggravent leur blessure.

Des antalgiques (analgésiques) et des anti-inflammatoires sont utilisés si nécessaire. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont généralement efficaces pour le soulagement à court terme de la douleur causée par les lésions dues à des mouvements répétitifs, et ils accélèrent la résolution de la tendinite et de la bursite.

La kinésithérapie peut être bénéfique pour les travailleurs atteints de lésions dues à des mouvements répétitifs, et peut accélérer la récupération et aider les travailleurs à retrouver leur fonction.

Pour la tendinite, l’injection d’un corticoïde à proximité du tendon affecté, bien qu’elle puisse soulager la douleur à court terme, n’est généralement pas recommandée, car elle ne semble pas être utile à long terme et pourrait entraîner des lésions.

Pour la bursite, le drainage de l’excès de liquide dans la bourse séreuse affectée est parfois réalisé, avec ou sans injections de corticoïdes. Le drainage soulage la douleur et peut accélérer la récupération. Après le drainage, un pansement (comme un bandage élastique) qui appuie sur la bourse séreuse peut aider à empêcher le liquide de se réaccumuler.

Pour la compression d’un nerf, l’utilisation d’une attelle ou d’une orthèse peut soulager les symptômes. Si les symptômes sont sévères ou persistants, les travailleurs sont orientés vers un chirurgien orthopédique pour des injections de corticoïdes et, parfois, une intervention chirurgicale.

La plupart des lésions dues à des mouvements répétitifs liées au travail disparaissent avec une période de repos de plusieurs semaines. Cependant, la compression d’un nerf peut entraîner une douleur chronique.