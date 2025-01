La tomographie par émission de positons (TEP) est un type d’imagerie médicale appelé scintigraphie radio-isotopique. En détectant les rayonnements après l’administration d’une substance radioactive, la TEP crée des images qui peuvent fournir des informations sur la fonction d’un tissu et aider à identifier les tissus anormaux.

Dans la TEP, une substance utilisée (métabolisée) par l’organisme, telle que le glucose ou l’oxygène, est marquée à l’aide d’un radio-isotope. L’association de cette substance et du radio-isotope est appelée un « traceur radioactif ». Le traceur s’accumule dans des tissus spécifiques du corps. Généralement, plus le tissu est actif (par exemple, plus il utilise de glucose ou d’oxygène), plus il accumule de traceur et plus il émet de radiations.

Le scanner TEP contient plusieurs anneaux de détecteurs qui enregistrent le rayonnement émis. Les données sont enregistrées sous de nombreux angles différents. À partir de ces données, les ordinateurs produisent une série d’images bidimensionnelles en couleur qui ressemblent à des tranches du corps (appelées tomographies). Ces données peuvent aussi être utilisées pour construire des images tridimensionnelles.

Les images montrent différents niveaux d’activité avec différentes intensités de couleur. Par conséquent, la TEP peut fournir des informations sur le fonctionnement d’un tissu et peut identifier les tissus anormaux, qui peuvent être plus ou moins actifs que les tissus normaux. Toutefois, la TEP ne fait pas apparaître les détails anatomiques et structurels des tissus et des organes aussi bien que la tomodensitométrie (TDM) ou l’imagerie par résonance magnétique (IRM).

Déroulement de la TEP Avant l’examen, on peut demander aux personnes de ne pas consommer d’alcool, de caféine, de produits de tabac ou toute substance pouvant altérer le fonctionnement cérébral (comme des sédatifs). Pour la TEP, la substance marquée par le radio-isotope est injectée dans une veine des personnes. Il faut environ 30 à 60 minutes pour que la substance atteigne la zone à examiner. Les personnes sont allongées sur une table étroite, capitonnée qui glisse dans le scanner TEP, et la table est positionnée de telle sorte que la région à évaluer se trouve dans la grande ouverture circulaire du scanner TEP. On demande aux personnes de rester allongées pendant quasiment tout l’examen, qui peut prendre 45 à 60 minutes. En fonction de la zone du corps examinée, on peut demander aux personnes de réaliser certaines activités, comme des tâches mentales pour stimuler l’activité cérébrale.

Utilisations de la TEP La TEP est utilisée pour évaluer le flux sanguin et l’activité dans le cœur et le cerveau, ainsi que pour détecter un cancer et d’autres anomalies. Cœur La TEP du cœur peut montrer le fonctionnement du cœur, ce qui peut aider à déterminer si une personne est éligible à un pontage coronarien ou à une transplantation cardiaque. Cerveau Une TEP du cerveau peut montrer dans quelle mesure le cerveau fonctionne bien et quelles sont les parties plus actives du cerveau pendant certaines activités, par exemple pendant le calcul mental. La TEP est parfois utilisée pour aider les médecins à diagnostiquer la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, ainsi que pour les aider à évaluer des troubles convulsifs. Cancer La TEP peut montrer si un cancer est présent, où il s’est propagé et comment il répond au traitement. Environ 80 % des examens par TEP sont réalisés pour aider les médecins à évaluer le cancer. Les types de cancer concernés sont notamment un cancer du poumon, un cancer colorectal, un cancer œsophagien, un cancer de la tête et du cou, un lymphome et un mélanome. La TEP aide aussi les médecins à déterminer si des ganglions lymphatiques hypertrophiés chez les personnes atteintes d’un cancer sont dus à la dissémination (métastases) du cancer ou à une autre anomalie.

TEP par tomodensitométrie (TEP-TDM) La TEP est généralement associée à une tomodensitométrie (TDM). La TEP-TDM fournit des images détaillées bidimensionnelles montrant l'anatomie (via la TDM) et le fonctionnement (via la TEP). Les deux images (images TDM et TEP) peuvent être visualisées séparément, ou l'une peut être recouverte par l'autre. Par conséquent, cette technique fournit des informations utiles concernant l'anatomie et la fonction et peut aider les médecins à identifier des anomalies qui affectent l'anatomie et/ou la fonction. Cette technique est particulièrement utile pour les cancers situés dans des parties du corps, telles que le cou et le bassin, qui comprennent différents tissus proches les uns des autres. Elle aide à localiser avec précision le cancer et peut détecter précocement les récidives. Cet examen prend généralement moins d'une heure.