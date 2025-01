Utilisation abusive des anxiolytiques et des sédatifs

La sévérité des symptômes de sevrage dépend du médicament et de la posologie. Les symptômes peuvent débuter dans les 12 à 24 heures.

Les personnes qui ont utilisé des sédatifs (tels que des benzodiazépines) pendant plusieurs jours ont souvent l’impression de ne pas pouvoir dormir sans eux. Lorsqu’elles arrêtent les médicaments, elles peuvent ressentir des symptômes de sevrage légers, tels que :

Anxiété et nervosité au moment du coucher

Sommeil de mauvaise qualité

Rêves perturbants

Irritabilité au réveil

Les symptômes de sevrage des benzodiazépines plus sévères peuvent comprendre une accélération du rythme cardiaque et de la fréquence respiratoire, une confusion et parfois des convulsions.

Des réactions graves de sevrage peuvent survenir avec les barbituriques. Si des doses élevées ont été prises, un sevrage brutal peut entraîner une réaction grave et potentiellement mortelle, très semblable au sevrage de l’alcool. D’autres effets pouvant apparaître au cours de l’abstinence comprennent la déshydratation, le délire (confusion mentale), l’insomnie, la confusion et des hallucinations visuelles et auditives effrayantes (les personnes croient entendre et voir des choses qui n’existent pas). Les personnes sont en général hospitalisées pendant la période de sevrage à cause des éventuelles réactions graves.