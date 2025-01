Des doses élevées peuvent altérer le jugement et provoquer des tremblements, une nervosité extrême, des convulsions, des hallucinations, une insomnie, des illusions paranoïaques, un syndrome confusionnel et des comportements violents. On observe une sudation intense et une dilatation des pupilles. Des doses très élevées peuvent entraîner une température corporelle haute, potentiellement mortelle (hyperthermie).

Une surdose de cocaïne peut être mortelle. La cocaïne provoque une augmentation de la tension artérielle et du rythme cardiaque, qui peut également devenir irrégulier (arythmie). Elle entraîne aussi un rétrécissement des vaisseaux sanguins. Si les vaisseaux sanguins du cœur rétrécissent, les personnes peuvent ressentir des douleurs thoraciques, avoir une crise cardiaque (même chez des jeunes athlètes en bonne santé) ou décéder soudainement. La cocaïne peut également provoquer une insuffisance rénale, un AVC et des problèmes pulmonaires, notamment des difficultés respiratoires et une toux sanglante.