University of Utah College of Pharmacy

Le thé vert est produit à partir des feuilles séchées de la même plante, comme le thé traditionnel. Cependant, les feuilles de thé traditionnel sont fermentées, alors que les feuilles de thé vert sont cuites à la vapeur et non fermentées. Le thé vert peut être infusé et bu ou pris sous forme de comprimés ou de gélules. Le thé vert contient de la caféine, mais de nombreux extraits ont été décaféinés. Il contient des quantités élevées de flavonoïdes, de polyphénols et de catéchines. Ces substances sont des antioxydants, souvent considérés comme protégeant les cellules contre les dommages provoqués par l’oxygène, les mutations et le cancer.

Propriétés du thé vert Le thé vert est utilisé pour de nombreuses raisons, y compris la prévention du cancer et de la maladie des artères coronaires, ainsi que le traitement des verrues génitales externes. D’autres raisons comprennent la diminution des graisses (lipides) sanguines, le soulagement des douleurs liées à l’arthrose et des symptômes de la ménopause, et l’amélioration de la perte de poids, de la mémoire et de la longévité.

Preuves concernant le thé vert Parmi les bienfaits revendiqués du thé vert, peu sont étayés par des preuves scientifiques solides. Cependant, le thé vert topique (appliqué directement sur la verrue) pourrait permettre de traiter les verrues génitales. Des études ont également démontré une perte de poids faible, mais significative, chez les personnes qui en prennent.

Effets secondaires du thé vert Les effets secondaires sont liés à ceux de la caféine (et dépendent donc de la dose). À savoir : insomnie, anxiété, accélération du rythme cardiaque (tachycardie) et tremblements légers. Les femmes enceintes doivent éviter de consommer des quantités excessives de thé vert en raison de sa teneur en caféine et du risque de fausse couche associé. De rares cas rapportés documentent une toxicité hépatique. Boire du thé vert infusé à jeun peut augmenter le risque de lésion hépatique, bien que cela n’ait pas été étudié de manière adéquate.

Interactions médicamenteuses avec le thé vert La vitamine K contenue dans le thé vert peut réduire les effets anticoagulants de la warfarine, augmentant ainsi le risque de thromboses. Le thé vert peut diminuer les taux sanguins de nadolol, un bêtabloquant, ainsi que des médicaments qui aident à réduire les taux de cholestérol (atorvastatine et rosuvastatine). Si la consommation de thé vert est brusquement arrêtée, les taux sanguins de lithium peuvent augmenter et des effets indésirables du lithium peuvent survenir. Le thé vert peut également réduire l’absorption du fer et de l’acide folique.

Recommandations pour le thé vert Le thé vert est généralement considéré comme sûr, bien que ses bienfaits pour la santé, s’ils existent, soient probablement faibles. Les personnes doivent éviter de boire de grandes quantités, en particulier si elles sont enceintes, et doivent éviter de boire du thé vert à jeun.