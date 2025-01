La glucosamine est sans danger pour la plupart des personnes. Les effets secondaires fréquents comprennent des démangeaisons et des problèmes digestifs mineurs, tels que brûlures d’estomac, diarrhée, vomissements et nausées. Les autres effets secondaires comprennent une fatigue, des céphalées, des troubles du sommeil, une sensibilité au soleil et des modifications au niveau des ongles. Les personnes atteintes d’une maladie hépatique doivent éviter la glucosamine dans la mesure du possible. Les personnes ayant une allergie aux fruits de mer et qui prennent de la glucosamine extraite de ceux-ci peuvent présenter une réaction allergique. Certaines personnes asthmatiques ont présenté des poussées.