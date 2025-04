Des études scientifiques montrent les bénéfices du ginkgo chez les personnes atteintes de maladie artérielle périphérique, bien que ces bénéfices soient minimes. Le ginkgo permet aux personnes atteintes d’une maladie artérielle périphérique de parcourir un trajet plus long sans ressentir de douleur.

Un essai clinique à grande échelle a démontré qu'il était peu probable que le ginkgo apporte un bienfait significatif aux personnes atteintes de démence. Dans cet essai clinique, leginkgo n'était pas efficace pour ralentir la progression de la démence et de la maladie d'Alzheimer chez les personnes âgées. Cependant, d'autres études indiquent que le ginkgo, pris à des doses suffisantes et pendant plus de 5 mois, peut temporairement stabiliser les fonctions mentale et sociale chez les personnes présentant une démence légère à modérée.

Pour différentes affections, une petite quantité de données probantes suggère qu’il est bénéfique de prendre du ginkgo. Le ginkgo pourrait :

Contribuer de façon modeste à réduire les symptômes de certains troubles, tels que l’anxiété et la schizophrénie

Favoriser la récupération après un accident vasculaire cérébral

Contribuer à ralentir la dégénérescence maculaire liée à l’âge (maladie oculaire) et améliorer le flux sanguin dans l’œil

Soulager les bourdonnements dans les oreilles, mais probablement pas chez les personnes pour lesquelles les acouphènes sont le problème principal

Prévenir le mal des montagnes chez certaines personnes

Des données probantes émergentes rapportent que le ginkgo est associé à un bénéfice dans le cadre du traitement du diabète de type 2. Lorsqu’il est associé à de la metformine, le ginkgo réduit significativement le taux de glucose à jeun et le taux d’HbA1c.