Déhydroépiandrostérone (DHEA)

Les compléments à base de DHEA sont employés pour améliorer l’humeur, l’énergie, la sensation de bien-être et la tolérance au stress. Les autres utilisations comprennent les suivantes :

Augmenter la libido

Favoriser un sommeil nocturne plus profond

Réduire les taux de cholestérol

Augmenter la force musculaire et la densité minérale osseuse

Réduire la graisse corporelle

Soulager la dépression

Améliorer l’aspect de la peau vieillissante

Traiter l’infertilité chez les femmes qui font l’objet d’une procréation médicalement assistée

Un ovule ou un suppositoire de DHEA sur ordonnance est utilisé pour traiter l’atrophie vaginale.

Chez les hommes âgés, ils peuvent entraîner une réduction du taux de graisse corporelle. Chez les femmes âgées présentant une diminution de la fonction surrénalienne, la DHEA pourrait améliorer la qualité de vie et la dépression, bien qu’il existe probablement des traitements médicamenteux complémentaires et alternatifs plus efficaces.

Les partisans de la DHEA affirment également qu’elle permet d’inverser le processus de vieillissement, d’améliorer la fonction cérébrale chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’atténuer les symptômes du lupus érythémateux systémique (lupus).

De nombreux athlètes pensent que la DHEA permet d’augmenter la masse musculaire et d’améliorer les performances sportives, mais l’utilisation de DHEA est interdite par de nombreuses associations sportives professionnelles.