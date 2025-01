University of Utah College of Pharmacy

La coenzyme Q10 (ubiquinone) est une enzyme naturellement produite par l’organisme. Les cellules l’utilisent pour produire et gérer l’énergie. Elle a également un effet antioxydant. Les antioxydants protègent les cellules contre les lésions provoquées par les radicaux libres, qui sont des sous-produits de l’activité cellulaire normale, chimiquement très actifs.

Les taux de coenzyme Q10 semblent être plus faibles chez les adultes âgés et chez ceux atteints de maladies chroniques, comme des problèmes cardiaques, un cancer, la maladie de Parkinson, un diabète, une infection par le VIH ou le SIDA, et des dystrophies musculaires. Cependant, on ne sait pas si ces taux bas contribuent à ces troubles.

En plus d’être naturellement fabriquée dans l’organisme, la coenzyme Q10 est présente dans les aliments tels que la viande, le poisson et les huiles végétales.

Une forme synthétique de la coenzyme Q10 est disponible en complément alimentaire.

(Voir aussi Présentation des compléments alimentaires.)

Propriétés de la CoQ10 La coenzyme Q10 est censée être utile en raison de son effet antioxydant et de son rôle dans le métabolisme énergétique. Les antioxydants protègent les cellules contre les lésions provoquées par les radicaux libres, qui sont des sous-produits de l’activité cellulaire normale, chimiquement très actifs. Ses partisans revendiquent que la coenzyme Q10 (CoQ10) améliore l’aspect de la peau, les performances en termes d’activité physique, la fertilité, la santé cérébrale et pulmonaire, et les migraines. Plus précisément, elle est censée être bénéfique pour les personnes atteintes de : Diabète

Insuffisance cardiaque

Troubles neurologiques dégénératifs, tels que la maladie de Parkinson La coenzyme Q10 peut également aider à protéger le cœur des effets toxiques de certains médicaments de chimiothérapie (tels que doxorubicine et daunorubicine). Ses partisans affirment également que la coenzyme Q10 peut réduire les symptômes musculaires pouvant résulter de la prise de statines.

Preuves concernant la CoQ10 Comme les personnes atteintes de certaines maladies présentent une diminution des taux de coenzyme Q10, les scientifiques ont étudié si les compléments à base de coenzyme Q10 apportent des bienfaits pour la santé. Ces études ne sont pas concluantes. Certaines études préliminaires suggèrent que la coenzyme Q10 pourrait avoir des propriétés protectrices, mais des analyses supplémentaires sont nécessaires. Une revue réalisée en 2014 à partir de 7 études a conclu qu’il n’existait aucune donnée probante étayant ou réfutant les bienfaits de la CoQ10 pour l’insuffisance cardiaque. En revanche, une analyse réalisée en 2017 à partir de 14 essais a indiqué que les utilisateurs de CoQ10 avaient une plus grande capacité en termes d’activité physique et vivaient plus longtemps que ceux qui prenaient un placebo.

La coenzyme Q10 semble contribuer à protéger le cœur des effets toxiques de certains médicaments chimiothérapeutiques, tels que la doxorubicine et la daunorubicine.

La coenzyme Q10 a également été étudiée comme médicament pour soulager les problèmes musculaires (notamment ceux associés aux statines), mais son efficacité n’est pas prouvée.

Effets secondaires de la CoQ10 Les effets secondaires sont rares, mais certaines personnes présentent les symptômes suivants : Symptômes digestifs, tels que des douleurs abdominales, des nausées, des brûlures d’estomac, une diarrhée et des vomissements

Symptômes du système nerveux central, tels que des vertiges, une photosensibilité, une irritabilité et des céphalées

Démangeaisons cutanées

Éruption cutanée

Perte d’appétit

Fatigue

Symptômes pseudo-grippaux

Interactions médicamenteuses avec le chrome Les compléments à base de coenzyme Q10 pourraient interagir avec certains antihypertenseurs (médicaments qui diminuent la tension artérielle) et médicaments chimiothérapeutiques. La coenzyme Q10 pourrait augmenter le risque de caillots sanguins chez les personnes qui prennent de la warfarine (un anticoagulant), en diminuant l’efficacité de la warfarine.

Recommandations concernant la CoQ10 La coenzyme Q10 peut aider à protéger le cœur des effets toxiques de certains médicaments chimiothérapeutiques (tels que la doxorubicine et la daunorubicine) et être bénéfique pour les personnes atteintes d’une maladie cardiaque. La coenzyme Q10 semble raisonnablement sûre. Les personnes qui prennent de la warfarine doivent consulter leur médecin avant de prendre de la coenzyme Q10.