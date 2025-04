Il n’existe aucune étude de haute qualité démontrant que l’apoaéquorine est efficace pour améliorer la perte de mémoire ou pour traiter n’importe quel problème de santé.

En 2017, la Federal Trade Commission (FTC) et le procureur général de l’État de New York ont accusé les vendeurs du complément alimentaire Prevagen de faire des affirmations fausses et non fondées (voir le communiqué de presse de la FTC du 9 janvier 2017).