Vaccinations infantiles

Avant qu’un nouveau vaccin ne puisse être commercialisé sous licence, comme tout produit médical, il est testé dans des essais cliniques. Ces essais comparent le nouveau vaccin à un placebo ou à un vaccin existant destiné à la même maladie, afin d’évaluer si le vaccin est efficace et d’identifier les effets secondaires fréquents. Cependant, certains effets secondaires sont trop rares pour être détectés lors des essais cliniques de taille raisonnable et ne se manifestent qu’après l’utilisation systématique du vaccin chez un grand nombre de personnes. Par conséquent, un système de surveillance appelé Vaccine Adverse Event Reporting System (voir VAERS [Système de déclaration des événements indésirables dus aux vaccins]) a été créé pour surveiller la sécurité des vaccins utilisés par le grand public.

Le VAERS est un programme de sécurité d’emploi cofinancé par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA) et les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Il est utilisé pour recueillir les déclarations des personnes pensant qu’elles ont présenté un effet secondaire après avoir été récemment vaccinées et de professionnels de la santé qui identifient certains effets secondaires possibles après l’utilisation d’un vaccin, même s’ils ne sont pas sûrs que les effets soient liés au vaccin. Ainsi, l’existence d’un rapport au VAERS ne constitue pas une preuve qu’un vaccin a provoqué un certain effet secondaire. Le VAERS est simplement un système permettant de recueillir des données concernant des éléments qui pourraient être des effets secondaires. Ensuite, la FDA peut évaluer davantage le problème en comparant la fréquence à laquelle l’effet secondaire potentiel est survenu chez les personnes vaccinées à la fréquence de survenue chez des personnes qui n’ont pas été vaccinées.