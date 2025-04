Cataracte congénitale

Intervention chirurgicale d’ablation de la cataracte

Parfois, implantation d’un cristallin artificiel

Traitement de l’amblyopie, le cas échéant

Si nécessaire, l’ophtalmologiste peut retirer l’intégralité du cristallin touché par la cataracte en réalisant une petite incision dans l’œil. Parfois, comme dans la chirurgie de la cataracte chez l’adulte, les médecins implantent un cristallin en plastique ou en silicone (implant intraoculaire) en même temps. Cependant, chez de nombreux enfants, les médecins implantent le cristallin après l’âge de 6 mois. En attendant, l’enfant porte une lentille de contact rigide pour corriger la vision.

Implant oculaire Vidéo

En cas de cataracte dans un œil, la qualité d’image de l’œil affecté est moins bonne que celle de l’œil sain (si toutefois l’autre œil est sain). Comme l’œil plus fort est préféré, le cerveau supprime l’image de moins bonne qualité et l’enfant peut développer une amblyopie (diminution de la vue survenant parce que le cerveau ignore l’image envoyée par un œil). Ainsi, même après l’ablation de la cataracte, les médecins encouragent souvent l’enfant à utiliser l’œil plus faible en plaçant un patch sur l’œil plus fort (pansement) ou en utilisant un collyre pour brouiller la vision dans l’œil plus fort. Le pansement ou l’utilisation d’un collyre dans l’œil fort aide l’œil traité à développer une vision normale.

Après élimination de la cataracte au niveau des deux yeux, le développement d’une acuité visuelle égale survient plus fréquemment chez les enfants qui avaient déjà une acuité visuelle similaire dans les deux yeux.