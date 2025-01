Lunettes ou lentilles de contact

Retrait des cataractes

Pansement ou gouttes oculaires

Pour traiter l’amblyopie, les médecins corrigent d’abord les erreurs de réfraction en demandant à l’enfant de porter des lunettes ou des lentilles de contact et éliminent toute cataracte. Lorsque la vision ne peut plus être améliorée par des lunettes ou des lentilles de contact, les médecins encouragent l’enfant à utiliser l’œil plus faible en plaçant un patch sur l’œil plus fort (pansement) ou en utilisant un collyre pour brouiller la vision dans l’œil plus fort. Le pansement ou l’utilisation d’un collyre dans l’œil plus fort permet à l’œil plus faible de se renforcer.

Si le strabisme en est la cause, les médecins essaient d’abord d’égaliser la vision avec un pansement ou un collyre avant de corriger le strabisme par chirurgie.