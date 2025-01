Syndrome de la Tourette et autres tics chez l’enfant et l’adolescent

Les médicaments destinés à arrêter les tics ne sont recommandés que si les tics persistent et gênent les activités de l’enfant ou l’image qu’il a de lui. La dose la plus faible nécessaire pour rendre les tics tolérables est utilisée, et les doses sont diminuées à mesure que les tics diminuent.

Pour les tics légers, la clonidine et la guanfacine sont des médicaments utiles. Ils peuvent également permettre de contrôler l’anxiété et le TDAH, qui peuvent accompagner un tic. Cependant, la clonidine peut entraîner une somnolence, qui peut gêner les activités diurnes de l’enfant. Bien que la clonidine soit également utilisée pour traiter l’hypertension artérielle, elle cause rarement une baisse de la tension artérielle chez les enfants. Cependant, après avoir pris de la clonidine pendant un certain temps, le fait de l’arrêter brutalement peut entraîner une augmentation temporaire de la tension artérielle.

Pour les tics sévères ou difficiles à contrôler, des médicaments antipsychotiques peuvent être utiles, même si une psychose n’est pas la cause des tics. Les médicaments efficaces incluent la rispéridone, l’halopéridol, le pimozide et l’olanzapine. Les effets secondaires comprennent une agitation, une raideur musculaire, des symptômes similaires à ceux de la maladie de Parkinson (parkinsonisme) et une dyskinésie tardive, qui implique des mouvements involontaires, lents et répétitifs. Cependant, ces effets secondaires sont rares, car les doses utilisées pour traiter les tics sont faibles.