Infirmité motrice cérébrale (IMC)

Kinésithérapie, ergothérapie et orthophonie

Appareil dentaire

Toxine botulinique et autres médicaments pour réduire la spasticité

Parfois, chirurgie

L’infirmité motrice cérébrale est incurable et il s’agit d’une maladie chronique. Cependant, il est possible de prendre en charge les symptômes de l’infirmité motrice cérébrale et beaucoup peut être fait pour améliorer la mobilité et l’indépendance de l’enfant. L’objectif est de permettre aux enfants de devenir indépendants à leur niveau.

La kinésithérapie, l’ergothérapie et les aides prothétiques peuvent améliorer le contrôle musculaire et la marche, surtout si la rééducation est commencée précocement. L’orthophonie peut rendre le langage plus compréhensible et atténuer les difficultés de déglutition.

La thérapie par contrainte induite peut être utile lorsque le trouble n’affecte pas tous les membres. Pour cette thérapie, le membre non affecté est contraint pendant les heures de marche, sauf pendant les activités spécifiques, de façon à ce que les enfants doivent réaliser des tâches avec le membre affecté. Par conséquent, de nouvelles voies pour les impulsions nerveuses peuvent se développer dans le cerveau, ce qui permet aux enfants de mieux utiliser le membre atteint.

Les ergothérapeutes peuvent aider certains enfants à apprendre des manières de compenser leurs problèmes musculaires et donc réaliser des activités quotidiennes (comme prendre son bain, manger et s’habiller) eux-mêmes. Ou les thérapeutes peuvent apprendre aux enfants à utiliser des dispositifs les aidant à réaliser ces activités.

Certains médicaments peuvent être utiles. Lorsque la toxine botulique est injectée dans les muscles, ceux-ci sont moins capables de tirer de manière déséquilibrée sur les articulations, et donc moins susceptibles de s’atrophier définitivement (contractures). La toxine botulique, toxine bactérienne responsable du botulisme, agit en paralysant les muscles ayant reçu l’injection. Il s’agit du médicament vendu sous le nom de Botox utilisé pour traiter les rides. Un autre médicament peut être injecté dans les nerfs qui stimulent les muscles atteints. Ce médicament altère légèrement les nerfs, diminuant la traction du muscle sur l’articulation.

D’autres médicaments utilisés pour réduire la spasticité incluent : le baclofène, les benzodiazépines (telles que le diazépam), la tizanidine, et parfois le dantrolène, tous par voie orale. L’implantation d’une pompe qui fournit une perfusion continue de baclofène autour de la moelle épinière peut s’avérer bénéfique pour certains enfants atteints d’une spasticité grave.

On peut parfois proposer une intervention chirurgicale pour couper ou allonger les tendons des muscles rigides qui limitent la mobilité. En outre, les chirurgiens peuvent relier les tendons à une autre partie de l’articulation pour que celle-ci soit sollicitée de manière équilibrée. Parfois, la résection de certaines racines nerveuses issues de la moelle épinière (rhizotomie dorsale) réduit la spasticité et peut aider certains enfants, tout spécialement ceux nés prématurément, du moment que la spasticité affecte principalement les jambes et que la fonction cognitive est bonne.

En l’absence de déficits intellectuels graves, de nombreux enfants souffrant d’infirmité motrice cérébrale ont un développement normal et leur scolarité peut être normale. D’autres ont besoin de kinésithérapie, de méthodes d’enseignement spécialisées, et sont très limités dans les actes de la vie quotidienne, nécessitant des traitements et une assistance au long cours. Cependant, même les enfants gravement affectés peuvent tirer profit de l’éducation et de la rééducation qui augmentent leur indépendance et leur estime de soi, et réduisent de manière importante le fardeau des membres de la famille ou d’autres soignants.

Un service d’information et de conseil peut être utile aux parents et les aidera à comprendre la situation, à entrevoir les possibilités futures de l’enfant et à gérer les éventuels problèmes. Les soins des parents aimants, associés aux aides des structures publiques et privées, telles que les services de santé publique, les organismes de santé comme la United Cerebral Palsy et les instituts de rééducation, peuvent aider l’enfant à atteindre le maximum de ses capacités.