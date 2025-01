Environ 35 % des enfants ont d’autres convulsions fébriles, mais habituellement cela ne se reproduit que quelques fois. Les enfants sont plus à même d’avoir des crises supplémentaires s’ils avaient moins de 1 an lorsqu’ils ont présenté leur première convulsion fébrile ou s’ils ont des proches ayant eu des convulsions fébriles.

Les enfants ayant eu des convulsions fébriles simples sont exposés à un risque légèrement accru (environ 2 à 5 %) de développer des troubles convulsifs n’impliquant pas la fièvre (convulsions non fébriles, ou épilepsie). Si les enfants ont eu des convulsions fébriles complexes ou présentent des facteurs de risque supplémentaires (tels qu’un retard de développement ou des antécédents familiaux de convulsions), le risque est supérieur (jusqu’à 10 %).

Chez certains enfants, le fait d’avoir une longue convulsion fébrile entraîne des modifications cérébrales (identifiées par IRM) conduisant à des convulsions non fébriles plus tard. Dans certains cas, les médecins ne savent pas si le fait d’avoir une longue convulsion fébrile rend les convulsions non fébriles plus probables ou si certains facteurs sous-jacents rendent les enfants plus à même d’avoir une longue convulsion fébrile et des convulsions non fébriles plus tard.

Les convulsions fébriles simples ne devraient pas causer une épilepsie ou d’autres anomalies neurologiques. Cependant, une convulsion fébrile est parfois le premier signe d’un trouble neurologique ou d’un trouble convulsif précédemment non reconnu. Parfois, les médecins peuvent regarder en arrière et voir des signes de ce trouble dans les antécédents de l’enfant. Parfois, d’autres signes du trouble n’apparaissent que plus tard. Dans les deux cas, la convulsion fébrile ne devrait pas causer les anomalies.