Trouble d’anxiété sociale chez l’enfant et l’adolescent

Thérapie comportementale

On utilise le plus souvent la thérapie comportementale. Elle consiste notamment à ne pas permettre à l’enfant de manquer l’école. L’absence les rend encore plus réticents à se rendre à l’école.

Si une thérapie comportementale est inefficace ou que les enfants refusent d’y participer, un médicament peut réduire l’anxiété, comme un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS). Le médicament peut réduire suffisamment l’anxiété pour permettre à l’enfant de participer à une thérapie comportementale.