Trouble bipolaire chez l’enfant et l’adolescent

Chez de nombreux enfants, le premier symptôme du trouble bipolaire est un ou plusieurs épisodes de dépression.

Les principaux symptômes sont des épisodes d’exaltation et d’excitation de divers degrés (intenses [manie] et moins intenses [hypomanie]) alternant avec des épisodes de dépression, pouvant survenir plus souvent. Les enfants peuvent passer par d’intenses changements d’humeur.

Au cours des épisodes maniaques, le sommeil est perturbé et les enfants peuvent devenir agressifs. Ils peuvent avoir une humeur très positive ou être très irritables. Ils peuvent parler rapidement. Leurs pensées peuvent défiler. Ils peuvent avoir des pensées mégalomaniaques. Par exemple, les enfants peuvent penser qu’ils ont un immense talent ou qu’ils ont fait une importante découverte. Leur jugement peut être altéré, et les adolescents peuvent agir de manière irresponsable, par exemple, en ayant des mœurs sexuelles libres ou en roulant de façon imprudente. Les enfants plus jeunes peuvent être d’humeur dramatique, mais cela ne dure souvent que quelques instants. Les résultats scolaires se détériorent souvent.

Durant un épisode de dépression, les enfants souffrant du trouble bipolaire, comme les enfants dépressifs, se sentent excessivement tristes et perdent tout intérêt dans leurs activités habituelles. Ils peuvent penser et bouger lentement et dormir plus que normalement. Des sentiments de désespoir et de culpabilité peuvent les submerger.

Les enfants souffrant de trouble bipolaire semblent normaux entre les épisodes, contrairement aux enfants atteints de trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, qui sont dans un état constant d’activité accrue.

Les symptômes apparaissent souvent progressivement. Cependant, avant que le trouble ne se développe, les enfants étaient généralement très capricieux et difficiles à gérer.