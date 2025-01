Schizophrénie chez l’enfant et l’adolescent

Médicaments antipsychotiques

Rééducation sociale et professionnelle, la prise en charge psychologique et éducative

La schizophrénie ne peut pas être guérie, bien que les hallucinations et les délires puissent être contrôlés à l’aide d’antipsychotiques, comme l’halopéridol, l’olanzapine, la quétiapine et la rispéridone. Les enfants sont particulièrement sensibles aux effets secondaires des antipsychotiques. Les effets secondaires comprennent des tremblements, des mouvements ralentis, des troubles moteurs et des syndromes métaboliques (ce qui comprend l’obésité, le diabète de type 2 et des taux anormaux de graisses dans le sang).

Une rééducation sociale et professionnelle, la prise en charge psychologique et éducative de l’enfant et des conseils auprès de spécialistes pour sa famille sont essentiels pour faire face à la maladie et ses conséquences. Les médecins envoient presque toujours les enfants chez des psychiatres spécialisés dans le traitement des enfants.

Les enfants sont parfois hospitalisés si les symptômes s’aggravent, de façon à adapter la posologie des médicaments et à assurer leur sécurité.