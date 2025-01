Présentation des troubles mentaux chez les enfants et les adolescents

Différents troubles mentaux importants, tels que la dépression, des troubles anxieux et des troubles des conduites alimentaires, se développent souvent au cours de l’enfance et de l’adolescence. L’autisme et d’autres troubles se développent quant à eux exclusivement pendant l’enfance.

La schizophrénie et les troubles mentaux associés (parfois appelés troubles psychotiques) sont beaucoup moins fréquents durant l’enfance. Lorsqu’ils apparaissent, ils débutent généralement n’importe quand entre le milieu de l’adolescence et le début de l’âge adulte (jusqu’au milieu de la trentaine).

Jusqu’à 20 % des enfants et des adolescents peuvent présenter un trouble mental diagnosticable qui entraîne une certaine déficience. Le risque de diagnostic d’un trouble mental augmente avec l’âge. Selon certaines estimations, environ 30 % des adolescents âgés entre 13 et 17 ans répondent aux critères d’au moins deux troubles mentaux. Les facteurs de stress environnementaux (par exemple, la pandémie de COVID-19) peuvent suffisamment perturber les habitudes et les relations essentielles pour rendre les enfants et les adolescents, qui sont d’habitude résilients, plus vulnérables aux troubles mentaux.

À quelques exceptions près, les symptômes des troubles mentaux ressemblent beaucoup aux sentiments communément ressentis par les enfants : tristesse, colère, méfiance, excitation, introversion et solitude. La différence entre un trouble et un sentiment normal est l’intensité de la perception, qui devient telle, qu’elle peut perturber les activités quotidiennes de l’enfant et provoquer une vraie souffrance. C’est pourquoi les médecins utilisent des critères cliniques et leur jugement pour déterminer à quel moment les pensées et les émotions de l’enfant cessent d’être normales pour devenir pathologiques.

Le saviez-vous ?

Outre les troubles de l’humeur (par exemple : dépression, anxiété) et les troubles des conduites alimentaires, il existe d’autres types de problèmes de santé comportementale. Les troubles du comportement perturbateurs affectent principalement le comportement. Le comportement n’est pas intentionnellement perturbateur, mais peut perturber les autres, y compris les enseignants, les camarades et les membres de la famille. À savoir :

Les troubles neurologiques du développement influencent à la fois la santé mentale et le développement global de l’enfant. À savoir :

Les troubles du spectre autistique peuvent impliquer une certaine combinaison d’interactions sociales réduites, des centres d’intérêts limités, des anomalies du développement et de l’utilisation du langage et, dans certains cas, un déficit intellectuel. Le syndrome de Rett, une maladie génétique, provoque des symptômes similaires, notamment des difficultés au niveau des compétences sociales et de la communication.