Dépression et trouble disruptif avec dysrégulation de l’humeur chez l’enfant et l’adolescent

Pour la plupart des adolescents, psychothérapie et antidépresseurs

Pour les enfants plus jeunes, psychothérapie suivie, si nécessaire, par des antidépresseurs

Informations pour les membres de la famille et le personnel scolaire

Le traitement des troubles dépressifs dépend de la gravité des symptômes. Tout enfant ayant des pensées suicidaires doit être étroitement suivi par des psychiatres expérimentés. Si le risque de suicide est élevé, les enfants devront être brièvement hospitalisés pour assurer leur sécurité.

Pour la plupart des adolescents, associer une psychothérapie à un traitement médicamenteux est plus efficace que l’administration d’un seul de ces traitements. Mais pour les enfants plus jeunes, le traitement est moins évident. La psychothérapie seule peut être tentée au départ ; les médicaments ne sont utilisés que si nécessaire. Une psychothérapie individuelle ou collective, et une psychothérapie familiale peuvent être bénéfiques. Les médecins donnent également des conseils aux membres de la famille et au personnel scolaire quant à la manière dont ils peuvent aider les enfants à continuer à apprendre.

Les antidépresseurs permettent de corriger des déséquilibres chimiques dans le cerveau. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), tels que la fluoxétine, la sertraline et la paroxétine, sont les antidépresseurs les plus fréquemment prescrits chez les enfants et les adolescents déprimés. D’autres antidépresseurs, notamment les antidépresseurs tricycliques (comme l’imipramine), peuvent être un peu plus efficaces, mais ils ont tendance à provoquer plus d’effets secondaires et sont donc rarement utilisés chez les enfants.

Si une carence en folates est identifiée dans le liquide céphalorachidien, un traitement à base de leucovorine (acide folinique) peut être utile.

Chez les enfants, comme chez les adultes, la dépression récidive souvent. Les enfants et les adolescents doivent être traités pendant au moins 1 an après la disparition des symptômes. Si un enfant a présenté au moins deux épisodes de dépression majeure, il peut être sous traitement indéfiniment.

Antidépresseurs et suicide Des inquiétudes sont apparues quant au fait que les antidépresseurs puissent entraîner une légère augmentation du risque de pensées et de comportements suicidaires chez les enfants et les adolescents. Cette inquiétude a entraîné une diminution générale de l’utilisation des antidépresseurs chez l’enfant. Cependant, cette diminution de l’utilisation des antidépresseurs a été associée à une augmentation du taux de suicides réussis, peut-être parce que la dépression n’est alors pas traitée d’une manière adéquate chez certains enfants. Des études ont été réalisées pour essayer de résoudre ce problème. Elles ont révélé que le nombre de pensées suicidaires et de tentatives de suicide peut augmenter très légèrement chez les enfants sous antidépresseurs. Cependant, la plupart des médecins pensent que les bénéfices dépassent les risques et qu’un traitement médicamenteux est souvent bénéfique aux enfants atteints de dépression, dans la mesure où eux-mêmes et les membres de leur famille sont attentifs à l’aggravation des symptômes ou aux idées suicidaires. Que des médicaments soient utilisés ou non, la possibilité d’un suicide est toujours une inquiétude chez un enfant ou un adolescent dépressif quel qu’il soit. Voici ce qui peut contribuer à réduire le risque : Les parents et les professionnels de la santé mentale doivent parler des problèmes en détail.

L’enfant ou l’adolescent doit être surveillé de manière appropriée.

Des séances de psychothérapie régulières doivent être intégrées dans le plan de traitement.