Troubles mitochondriaux

Le syndrome de Leigh est un trouble qui apparaît généralement au cours de la première année de vie. Dans de rares cas, il se développe chez des adolescents et des adultes.

Les nourrissons atteints du syndrome de Leigh peuvent avoir du mal à se nourrir, mal contrôler leur tête et présenter un retard de développement. Ils peuvent également présenter des vomissements, une irritabilité, des pleurs continus et des convulsions qui s’aggravent pendant les épisodes de la maladie. Au fur et à mesure que le trouble progresse, les symptômes peuvent également inclure une faiblesse généralisée, un manque de tonus musculaire et des épisodes d’acidose lactique, qui peuvent conduire à des problèmes respiratoires et rénaux.

Il n’y a pas de traitement connu pour le syndrome de Leigh. Toutefois, un très petit nombre d’enfants présentent un type spécifique de syndrome de Leigh qui réagit bien aux compléments de thiamine thiamine (vitamine B1) et de biotine.