Certaines de ces maladies produisent peu de symptômes. D’autres sont mortelles. Le type de symptômes, l’âge d’apparition et la sévérité varient considérablement entre ces maladies.

Pour les types II, V et VII, le symptôme principal est en général une faiblesse (myopathie).

Pour les types I, III et VI, les symptômes sont un faible taux de sucre dans le sang (hypoglycémie) et un abdomen volumineux (l’accumulation de glycogène entraîne une augmentation de volume du foie). Un faible taux de sucre dans le sang entraîne sueurs, confusion et, parfois, convulsions et coma.

Chez l’enfant, les troubles du stockage du glycogène peuvent avoir d’autres conséquences, telles qu’un retard de croissance, des infections fréquentes ou des plaies buccales et intestinales.

Les troubles du stockage du glycogène ont tendance à faire augmenter le taux d’acide urique (produit de dégradation) qui s’accumule dans les articulations, ce qui peut entraîner la goutte, et dans les reins, ce qui peut entraîner des calculs rénaux. La glycogénose de type I induit fréquemment une insuffisance rénale.